Сьогоднішня ціна Thug Life (THUG)

Поточна ціна Thug Life (THUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна THUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thug Life:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.01 USD

- зміна ціни Thug Life протягом дня — +4.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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