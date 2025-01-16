Ціна Thug Life (THUG)
Поточна ціна Thug Life (THUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна THUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thug Life:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.01 USD
- зміна ціни Thug Life протягом дня — +4.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thug Life до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Thug Life до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Thug Life до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Thug Life до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.25%
|30 днів
|$ 0
|-44.06%
|60 днів
|$ 0
|-39.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Thug Life: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
+4.25%
-17.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Thug Life Token (THUG) The baller's meme coin. Get gangsta in this market and pimp out your money game. What makes your project unique? $THUG ain't just a token; it's a movement fueled by humor, brotherhood, and the struggle of hustlin' in this crypto game. Rollin' with meme wizards and crypto fanatics, $THUG represents the tough love of the internet: resilience, comedy, and trolling. Playin’ can make you rich, even if you bought the top. Join the $THUG movement, get that FOMO, turn screw-ups into profits. We turn past losses into future wins. Thug Life is the new come-up, homie! History of your project. $THUG got played at the peak, huh? Your favorite influencer played you for a fool, used you as a cashout tool, leaving your bags worthless while they caked up. We feel your pain, man, and we got your back.
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