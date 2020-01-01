Токеноміка Thruster (THRUST) Дізнайтеся ключову інформацію про Thruster (THRUST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Thruster (THRUST) Thruster is a Blast-native DEX for the best Blast-native teams and tokens to build on. Thruster is deeply integrated across the Blast ecosystem, with integrations with most of the top protocols, tokens, and liquidity providers in the ecosystem. Liquidity provider tools are also essential for Thruster, and allow for better yield capture for LPs. Thruster’s core product is automated market makers (AMM). Automated market makers are a form of decentralized exchange (DEX) that give users the ability to make on-chain trades of utility and governance tokens without interfacing with an order book, which are often inefficient and can be manipulated (spoof orders) for longer tail assets and on higher-latency chains. AMM protocols accomplish this by pricing deposited liquidity against specific preset curves, available at any time of the day. Due to this automation, traders can easily access liquidity for a broad range of assets while liquidity providers can earn trading fees on positions they deposit permissionlessly into an AMM. Офіційний вебсайт: https://app.thruster.finance Купити THRUST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Thruster (THRUST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Thruster (THRUST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 953,09K $ 953,09K $ 953,09K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 155,41M $ 155,41M $ 155,41M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,07M $ 3,07M $ 3,07M Історичний максимум: $ 0,222124 $ 0,222124 $ 0,222124 Історичний мінімум: $ 0,00598078 $ 0,00598078 $ 0,00598078 Поточна ціна: $ 0,0061328 $ 0,0061328 $ 0,0061328 Дізнайтеся більше про ціну Thruster (THRUST)

Токеноміка Thruster (THRUST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Thruster (THRUST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів THRUST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів THRUST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку THRUST, досліджуйте ціну токена THRUST в реальному часі!

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