Сьогоднішня ціна Thruster (THRUST)

Поточна ціна Thruster (THRUST) сьогодні становить 0.089354 USD з ринковою капіталізацією $ 6.60M USD. Ціна THRUST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thruster:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.98K USD

- зміна ціни Thruster протягом дня — +2.54%

- циркуляційна пропозиція – 73.33M USD

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