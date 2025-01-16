Ціна Three Arrowz Capitel (3AC)
Поточна ціна Three Arrowz Capitel (3AC) сьогодні становить 0.00276222 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 3AC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Three Arrowz Capitel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.69K USD
- зміна ціни Three Arrowz Capitel протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Three Arrowz Capitel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Three Arrowz Capitel до USD становила $ -0.0008638135.
За останні 60 днів зміна ціни Three Arrowz Capitel до USD становила $ +0.0028412957.
За останні 90 днів зміна ціни Three Arrowz Capitel до USD становила $ -0.03233944631592132.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.29%
|30 днів
|$ -0.0008638135
|-31.27%
|60 днів
|$ +0.0028412957
|+102.86%
|90 днів
|$ -0.03233944631592132
|-92.13%
Останній аналіз цін Three Arrowz Capitel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.29%
-9.81%
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