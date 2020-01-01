Токеноміка ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)
Інформація ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)
ThreatSlayerAI is here to protect Web2 and Web3 with AI, proudly powered and created by the team behind Interlock and the $ILOCK token.
ThreatSlayerAI pairs perfectly with ThreatSlayer, our AI powered browser extension that allows you to earn $ILOCK token while being kept safe from web-based threats.
Looking ahead, Interlock plans to integrate $SLAYER and $ILOCK for a unified and enhanced experience.
Токеноміка та аналіз ціни ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SLAYER, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SLAYER, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку SLAYER, досліджуйте ціну токена SLAYER в реальному часі!
Прогноз ціни SLAYER
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