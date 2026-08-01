Сьогоднішня ціна THORWallet

Поточна ціна THORWallet (TITN) сьогодні становить $ 0,0074505, зі зміною 1,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TITN до USD становить $ 0,0074505 за TITN.

THORWallet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 316 650, з циркуляційною пропозицією у 42,50M TITN. Протягом останніх 24 годин TITN торгувався між $ 0,00730526 (мінімум) та $ 0,00751207 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,351181, тоді як історичний мінімум — $ 0,00621168.

У короткостроковій динаміці TITN змінився на -0,16% за останню годину та на -6,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 37,42K.

Ринкова інформація щодо THORWallet (TITN)

Ринкова капіталізація $ 316,65K$ 316,65K $ 316,65K Обсяг (за 24 год) $ 37,42K$ 37,42K $ 37,42K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,94M$ 6,94M $ 6,94M Циркуляційне постачання 42,50M 42,50M 42,50M Загальна пропозиція 931 271 415,552861 931 271 415,552861 931 271 415,552861

Поточна ринкова капіталізація THORWallet — $ 316,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 37,42K. Циркуляційна пропозиція TITN — 42,50M, зі загальною пропозицією 931271415.552861. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,94M.