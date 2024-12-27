Сьогоднішня ціна THORSwap (THOR)

Поточна ціна THORSwap (THOR) сьогодні становить 0.146383 USD з ринковою капіталізацією $ 28.58M USD. Ціна THOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності THORSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.60K USD

- зміна ціни THORSwap протягом дня — +2.38%

- циркуляційна пропозиція – 195.22M USD

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