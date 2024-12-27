Ціна Thorstarter (XRUNE)
Поточна ціна Thorstarter (XRUNE) сьогодні становить 0.00762408 USD з ринковою капіталізацією $ 870.29K USD. Ціна XRUNE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thorstarter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.53K USD
- зміна ціни Thorstarter протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 114.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thorstarter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Thorstarter до USD становила $ -0.0024765611.
За останні 60 днів зміна ціни Thorstarter до USD становила $ -0.0033100515.
За останні 90 днів зміна ціни Thorstarter до USD становила $ -0.006310487680031342.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.73%
|30 днів
|$ -0.0024765611
|-32.48%
|60 днів
|$ -0.0033100515
|-43.41%
|90 днів
|$ -0.006310487680031342
|-45.28%
Останній аналіз цін Thorstarter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+0.73%
-4.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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