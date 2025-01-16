Ціна Thorecoin (THR)
Поточна ціна Thorecoin (THR) сьогодні становить 119.57 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна THR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thorecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.71K USD
- зміна ціни Thorecoin протягом дня — -0.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thorecoin до USD становила $ -0.311408936194.
За останні 30 днів зміна ціни Thorecoin до USD становила $ -1.5317395280.
За останні 60 днів зміна ціни Thorecoin до USD становила $ -1.8942518540.
За останні 90 днів зміна ціни Thorecoin до USD становила $ -2.45505929219255.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.311408936194
|-0.25%
|30 днів
|$ -1.5317395280
|-1.28%
|60 днів
|$ -1.8942518540
|-1.58%
|90 днів
|$ -2.45505929219255
|-2.01%
Останній аналіз цін Thorecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-0.25%
-0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Thorecoin transparently offers investors no value.THR represents a basket of top-traded high-demand coins Simply put, it’s a Basket of Multiple cryptocurrencies in which you can invest by buying tokens, without the need to buy each cryptocurrency separately. It’s an opportunity to easily participate in the growth of cryptocurrencies. It’s a simple and comprehensible solution. You need to monitor only one price – the price of the #THR Token By buying a Token, you get a share in this portfolio, THR token is traded as any other coin 24/7. Simply and quickly.Few investors, few investors means few transactions & Lot of Inhouse GAIN is Single Point Agenda
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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