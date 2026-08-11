Сьогоднішня ціна THORChain Yield

Поточна ціна THORChain Yield (TCY) сьогодні становить $ 0,12229, зі зміною 3,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TCY до USD становить $ 0,12229 за TCY.

THORChain Yield наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 709 682, з циркуляційною пропозицією у 185,68M TCY. Протягом останніх 24 годин TCY торгувався між $ 0,11274 (мінімум) та $ 0,124885 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,342106, тоді як історичний мінімум — $ 0,061442.

У короткостроковій динаміці TCY змінився на +0,45% за останню годину та на -13,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39,25K.

Ринкова інформація щодо THORChain Yield (TCY)

Ринкова капіталізація $ 22,71M$ 22,71M $ 22,71M Обсяг (за 24 год) $ 39,25K$ 39,25K $ 39,25K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,68M$ 25,68M $ 25,68M Циркуляційне постачання 185,68M 185,68M 185,68M Загальна пропозиція 210 000 000,0 210 000 000,0 210 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація THORChain Yield — $ 22,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39,25K. Циркуляційна пропозиція TCY — 185,68M, зі загальною пропозицією 210000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,68M.