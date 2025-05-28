Ціна Tholana (THOL)
Поточна ціна Tholana (THOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,94K USD. Ціна THOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tholana:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tholana протягом дня — -0,10%
- циркуляційна пропозиція – 999,80B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tholana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tholana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tholana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tholana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,10%
|30 днів
|$ 0
|+13,27%
|60 днів
|$ 0
|+29,98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tholana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,15%
-0,10%
-0,30%
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