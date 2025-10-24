Актуальна ціна This Will Spread сьогодні становить 0,00000584 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLAGUECOIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLAGUECOIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна This Will Spread сьогодні становить 0,00000584 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLAGUECOIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLAGUECOIN на MEXC вже зараз.

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PLAGUECOIN до USD:

--
----
+2,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни This Will Spread (PLAGUECOIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:02:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни This Will Spread (PLAGUECOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000569
$ 0,00000569$ 0,00000569
Мін. за 24 год
$ 0,00000592
$ 0,00000592$ 0,00000592
Макс. за 24 год

$ 0,00000569
$ 0,00000569$ 0,00000569

$ 0,00000592
$ 0,00000592$ 0,00000592

$ 0,00003825
$ 0,00003825$ 0,00003825

$ 0,00000535
$ 0,00000535$ 0,00000535

-0,97%

+2,32%

+2,90%

+2,90%

Актуальна ціна This Will Spread (PLAGUECOIN) становить $0,00000584. За останні 24 години PLAGUECOIN торгувався між мінімумом у $ 0,00000569 і максимумом у $ 0,00000592, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLAGUECOIN становить $ 0,00003825, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000535.

Що стосується короткострокових результатів, то PLAGUECOIN змінився на -0,97% за останню годину, +2,32% за 24 години та на +2,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо This Will Spread (PLAGUECOIN)

$ 5,83K
$ 5,83K$ 5,83K

--
----

$ 5,83K
$ 5,83K$ 5,83K

999,26M
999,26M 999,26M

999 256 041,546798
999 256 041,546798 999 256 041,546798

Поточна ринкова капіталізація This Will Spread — $ 5,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLAGUECOIN — 999,26M, зі загальною пропозицією 999256041.546798. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,83K.

Історія ціни This Will Spread (PLAGUECOIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни This Will Spread до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни This Will Spread до USD становила $ -0,0000006686.
За останні 60 днів зміна ціни This Will Spread до USD становила $ -0,0000031026.
За останні 90 днів зміна ціни This Will Spread до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,32%
30 днів$ -0,0000006686-11,44%
60 днів$ -0,0000031026-53,12%
90 днів$ 0--

Що таке This Will Spread (PLAGUECOIN)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс This Will Spread (PLAGUECOIN)

Прогноз ціни This Will Spread (USD)

Скільки коштуватиме This Will Spread (PLAGUECOIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів This Will Spread (PLAGUECOIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо This Will Spread.

Перегляньте прогноз ціни This Will Spread вже зараз!

PLAGUECOIN до місцевих валют

Токеноміка This Will Spread (PLAGUECOIN)

Розуміння токеноміки This Will Spread (PLAGUECOIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PLAGUECOIN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про This Will Spread (PLAGUECOIN)

Скільки сьогодні коштує This Will Spread (PLAGUECOIN)?
Актуальна ціна PLAGUECOIN у USD становить 0,00000584 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PLAGUECOIN до USD?
Поточна ціна PLAGUECOIN до USD — $ 0,00000584. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація This Will Spread?
Ринкова капіталізація PLAGUECOIN — $ 5,83K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PLAGUECOIN?
Циркуляційна пропозиція PLAGUECOIN — 999,26M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PLAGUECOIN?
PLAGUECOIN досяг історичної максимальної ціни у 0,00003825 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PLAGUECOIN?
Історична мінімальна ціна PLAGUECOIN становила 0,00000535 USD.
Який обсяг торгівлі PLAGUECOIN?
Актуальний обсяг торгівлі PLAGUECOIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PLAGUECOIN цього року?
PLAGUECOIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PLAGUECOIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:02:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для This Will Spread (PLAGUECOIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

