Інформація щодо ціни This Will Spread (PLAGUECOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000569 $ 0,00000569 $ 0,00000569 Мін. за 24 год $ 0,00000592 $ 0,00000592 $ 0,00000592 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000569$ 0,00000569 $ 0,00000569 Макс. за 24 год $ 0,00000592$ 0,00000592 $ 0,00000592 Рекордний максимум $ 0,00003825$ 0,00003825 $ 0,00003825 Найнижча ціна $ 0,00000535$ 0,00000535 $ 0,00000535 Зміна ціни (за 1 год) -0,97% Зміна ціни (1 дн.) +2,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,90% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,90%

Актуальна ціна This Will Spread (PLAGUECOIN) становить $0,00000584. За останні 24 години PLAGUECOIN торгувався між мінімумом у $ 0,00000569 і максимумом у $ 0,00000592, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLAGUECOIN становить $ 0,00003825, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000535.

Що стосується короткострокових результатів, то PLAGUECOIN змінився на -0,97% за останню годину, +2,32% за 24 години та на +2,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо This Will Spread (PLAGUECOIN)

Ринкова капіталізація $ 5,83K$ 5,83K $ 5,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,83K$ 5,83K $ 5,83K Циркуляційне постачання 999,26M 999,26M 999,26M Загальна пропозиція 999 256 041,546798 999 256 041,546798 999 256 041,546798

Поточна ринкова капіталізація This Will Spread — $ 5,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLAGUECOIN — 999,26M, зі загальною пропозицією 999256041.546798. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,83K.