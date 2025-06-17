Ціна This will make ur monthly salary (SALARY)
Поточна ціна This will make ur monthly salary (SALARY) сьогодні становить 0,00035408 USD з ринковою капіталізацією $ 349,24K USD. Ціна SALARY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності This will make ur monthly salary:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни This will make ur monthly salary протягом дня — +16,80%
- циркуляційна пропозиція – 999,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни This will make ur monthly salary до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни This will make ur monthly salary до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни This will make ur monthly salary до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни This will make ur monthly salary до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16,80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін This will make ur monthly salary: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5,71%
+16,80%
+82,82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A fixed regular payment, typically paid on a monthly or biweekly basis but often expressed as an annual sum, made by an employer to an employee, especially a professional or white-collar worker. The community is taking over $SALARY to bring it back to its roots—fairness, transparency, and true decentralization. With no team tokens and no insiders, SALARY now belongs entirely to the people. It's time to take control of our own paychecks.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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