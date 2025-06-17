Сьогоднішня ціна This will make ur monthly salary (SALARY)

Поточна ціна This will make ur monthly salary (SALARY) сьогодні становить 0,00035408 USD з ринковою капіталізацією $ 349,24K USD. Ціна SALARY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності This will make ur monthly salary:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни This will make ur monthly salary протягом дня — +16,80%

- циркуляційна пропозиція – 999,00M USD

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