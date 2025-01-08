Ціна this will cook (WOMEN)
Поточна ціна this will cook (WOMEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.02K USD. Ціна WOMEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності this will cook:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.88 USD
- зміна ціни this will cook протягом дня — -10.06%
- циркуляційна пропозиція – 998.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни this will cook до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни this will cook до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни this will cook до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни this will cook до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.06%
|30 днів
|$ 0
|-52.30%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін this will cook: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-10.06%
+14.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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