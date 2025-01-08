Сьогоднішня ціна this will cook (WOMEN)

Поточна ціна this will cook (WOMEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.02K USD. Ціна WOMEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності this will cook:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.88 USD

- зміна ціни this will cook протягом дня — -10.06%

- циркуляційна пропозиція – 998.76M USD

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