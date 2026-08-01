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Поточна ціна this is not a website сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WEBSITE становить 209 600 USD. Відстежуйте оновлення цін WEBSITE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна this is not a website сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WEBSITE становить 209 600 USD. Відстежуйте оновлення цін WEBSITE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна this is not a website (WEBSITE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WEBSITE до USD:

$0,0002335
$0,0002335$0,0002335
+0,72%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни this is not a website (WEBSITE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:45:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна this is not a website

Поточна ціна this is not a website (WEBSITE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 61,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WEBSITE до USD становить $ 0 за WEBSITE.

this is not a website наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 209 600, з циркуляційною пропозицією у 943,49M WEBSITE. Протягом останніх 24 годин WEBSITE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WEBSITE змінився на +9,54% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 101,51K.

Ринкова інформація щодо this is not a website (WEBSITE)

$ 209,60K
$ 209,60K$ 209,60K

$ 101,51K
$ 101,51K$ 101,51K

$ 209,60K
$ 209,60K$ 209,60K

943,49M
943,49M 943,49M

943 486 517,684961
943 486 517,684961 943 486 517,684961

Поточна ринкова капіталізація this is not a website — $ 209,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 101,51K. Циркуляційна пропозиція WEBSITE — 943,49M, зі загальною пропозицією 943486517.684961. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 209,60K.

Історія ціни this is not a website у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+9,54%

+61,77%

--

--

Історія ціни this is not a website (WEBSITE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни this is not a website до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни this is not a website до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни this is not a website до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни this is not a website до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+61,77%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни this is not a website

Прогноз ціни this is not a website (WEBSITE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WEBSITE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни this is not a website (WEBSITE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна this is not a website потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне this is not a website у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WEBSITE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни this is not a website.

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Ресурс this is not a website (WEBSITE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

Про this is not a website

Яка зараз ринкова ціна this is not a website?

this is not a website оцінюється в ₴, зі зміною 61.76% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має WEBSITE?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення WEBSITE у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний this is not a website у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість WEBSITE?

Обігова кількість становить 943486517.684961, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для this is not a website?

this is not a website згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як WEBSITE виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, імпульс WEBSITE залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про this is not a website

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:45:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для this is not a website (WEBSITE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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-26,60%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

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RAZOR

$0,00665
$0,00665$0,00665

+47,77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003282
$0,0003282$0,0003282

+23,84%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9200
$2,9200$2,9200

+20,66%

Myros

Myros

MY

$0,0124
$0,0124$0,0124

+21,56%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0116
$0,0116$0,0116

+10,47%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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