Сьогоднішня ціна this is not a website

Поточна ціна this is not a website (WEBSITE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 61,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WEBSITE до USD становить $ 0 за WEBSITE.

this is not a website наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 209 600, з циркуляційною пропозицією у 943,49M WEBSITE. Протягом останніх 24 годин WEBSITE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WEBSITE змінився на +9,54% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 101,51K.

Ринкова інформація щодо this is not a website (WEBSITE)

Ринкова капіталізація $ 209,60K$ 209,60K $ 209,60K Обсяг (за 24 год) $ 101,51K$ 101,51K $ 101,51K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 209,60K$ 209,60K $ 209,60K Циркуляційне постачання 943,49M 943,49M 943,49M Загальна пропозиція 943 486 517,684961 943 486 517,684961 943 486 517,684961

Поточна ринкова капіталізація this is not a website — $ 209,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 101,51K. Циркуляційна пропозиція WEBSITE — 943,49M, зі загальною пропозицією 943486517.684961. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 209,60K.