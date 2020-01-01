Токеноміка This Is My Iguana (TIMI) Дізнайтеся ключову інформацію про This Is My Iguana (TIMI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація This Is My Iguana (TIMI) Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward. Офіційний вебсайт: https://thisismyiguana.io/ Купити TIMI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни This Is My Iguana (TIMI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена This Is My Iguana (TIMI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 146,50K $ 146,50K $ 146,50K Загальна пропозиція: $ 942,23M $ 942,23M $ 942,23M Циркуляційна пропозиція: $ 942,23M $ 942,23M $ 942,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 146,50K $ 146,50K $ 146,50K Історичний максимум: $ 0,00860314 $ 0,00860314 $ 0,00860314 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015548 $ 0,00015548 $ 0,00015548 Дізнайтеся більше про ціну This Is My Iguana (TIMI)

Токеноміка This Is My Iguana (TIMI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки This Is My Iguana (TIMI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TIMI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TIMI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TIMI, досліджуйте ціну токена TIMI в реальному часі!

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