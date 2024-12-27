Ціна This Is My Iguana (TIMI)
Поточна ціна This Is My Iguana (TIMI) сьогодні становить 0.00136712 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна TIMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності This Is My Iguana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.14K USD
- зміна ціни This Is My Iguana протягом дня — +2.70%
- циркуляційна пропозиція – 942.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни This Is My Iguana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни This Is My Iguana до USD становила $ +0.0003136124.
За останні 60 днів зміна ціни This Is My Iguana до USD становила $ +0.0114487945.
За останні 90 днів зміна ціни This Is My Iguana до USD становила $ +0.00106182741158198394.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.70%
|30 днів
|$ +0.0003136124
|+22.94%
|60 днів
|$ +0.0114487945
|+837.44%
|90 днів
|$ +0.00106182741158198394
|+347.81%
Останній аналіз цін This Is My Iguana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.91%
+2.70%
+0.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward.
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