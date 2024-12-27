Сьогоднішня ціна This Is My Iguana (TIMI)

Поточна ціна This Is My Iguana (TIMI) сьогодні становить 0.00136712 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна TIMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності This Is My Iguana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.14K USD

- зміна ціни This Is My Iguana протягом дня — +2.70%

- циркуляційна пропозиція – 942.23M USD

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