Сьогоднішня ціна This is fine

Поточна ціна This is fine (FINE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FINE до USD становить $ 0 за FINE.

This is fine наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 464, з циркуляційною пропозицією у 997,00M FINE. Протягом останніх 24 годин FINE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0079275, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FINE змінився на -- за останню годину та на +1,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо This is fine (FINE)

Ринкова капіталізація $ 22,46K$ 22,46K $ 22,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,46K$ 22,46K $ 22,46K Циркуляційне постачання 997,00M 997,00M 997,00M Загальна пропозиція 996 995 842,387727 996 995 842,387727 996 995 842,387727

Поточна ринкова капіталізація This is fine — $ 22,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FINE — 997,00M, зі загальною пропозицією 996995842.387727. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,46K.