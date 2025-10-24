Інформація щодо ціни this is a special memecoin (TISM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0022241$ 0,0022241 $ 0,0022241 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,60% Зміна ціни (1 дн.) +1,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,75%

Актуальна ціна this is a special memecoin (TISM) становить --. За останні 24 години TISM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TISM становить $ 0,0022241, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TISM змінився на -0,60% за останню годину, +1,88% за 24 години та на -25,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо this is a special memecoin (TISM)

Ринкова капіталізація $ 11,96K$ 11,96K $ 11,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,96K$ 11,96K $ 11,96K Циркуляційне постачання 926,76M 926,76M 926,76M Загальна пропозиція 926 763 368,347801 926 763 368,347801 926 763 368,347801

Поточна ринкова капіталізація this is a special memecoin — $ 11,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TISM — 926,76M, зі загальною пропозицією 926763368.347801. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,96K.