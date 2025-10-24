Актуальна ціна this coin is so good сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GLAZE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GLAZE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна this coin is so good сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GLAZE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GLAZE на MEXC вже зараз.

Докладніше про GLAZE

Інформація про ціну GLAZE

Офіційний вебсайт GLAZE

Токеноміка GLAZE

Прогноз ціни GLAZE

Ціна this coin is so good (GLAZE)

Актуальна ціна 1 GLAZE до USD:

Графік ціни this coin is so good (GLAZE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:01:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни this coin is so good (GLAZE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

Актуальна ціна this coin is so good (GLAZE) становить --. За останні 24 години GLAZE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GLAZE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GLAZE змінився на 0,00% за останню годину, +1,04% за 24 години та на +4,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо this coin is so good (GLAZE)

Поточна ринкова капіталізація this coin is so good — $ 10,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GLAZE — 999,56M, зі загальною пропозицією 999560084.163714. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,67K.

Історія ціни this coin is so good (GLAZE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни this coin is so good до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни this coin is so good до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни this coin is so good до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни this coin is so good до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,04%
30 днів$ 0-26,98%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке this coin is so good (GLAZE)

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс this coin is so good (GLAZE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни this coin is so good (USD)

Скільки коштуватиме this coin is so good (GLAZE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів this coin is so good (GLAZE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо this coin is so good.

Перегляньте прогноз ціни this coin is so good вже зараз!

GLAZE до місцевих валют

Токеноміка this coin is so good (GLAZE)

Розуміння токеноміки this coin is so good (GLAZE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GLAZE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про this coin is so good (GLAZE)

Скільки сьогодні коштує this coin is so good (GLAZE)?
Актуальна ціна GLAZE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GLAZE до USD?
Поточна ціна GLAZE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація this coin is so good?
Ринкова капіталізація GLAZE — $ 10,67K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GLAZE?
Циркуляційна пропозиція GLAZE — 999,56M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GLAZE?
GLAZE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GLAZE?
Історична мінімальна ціна GLAZE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GLAZE?
Актуальний обсяг торгівлі GLAZE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GLAZE цього року?
GLAZE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GLAZE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для this coin is so good (GLAZE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

