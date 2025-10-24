Інформація щодо ціни this coin is so good (GLAZE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +1,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,96%

Актуальна ціна this coin is so good (GLAZE) становить --. За останні 24 години GLAZE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GLAZE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GLAZE змінився на 0,00% за останню годину, +1,04% за 24 години та на +4,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо this coin is so good (GLAZE)

Ринкова капіталізація $ 10,67K$ 10,67K $ 10,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,67K$ 10,67K $ 10,67K Циркуляційне постачання 999,56M 999,56M 999,56M Загальна пропозиція 999 560 084,163714 999 560 084,163714 999 560 084,163714

Поточна ринкова капіталізація this coin is so good — $ 10,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GLAZE — 999,56M, зі загальною пропозицією 999560084.163714. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,67K.