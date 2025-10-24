Актуальна ціна this coin is scarce сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SCARCE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SCARCE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна this coin is scarce сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SCARCE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SCARCE на MEXC вже зараз.

Ціна this coin is scarce (SCARCE)

$0,00096418
+1,30%1D
Графік ціни this coin is scarce (SCARCE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:01:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни this coin is scarce (SCARCE) (USD)

Актуальна ціна this coin is scarce (SCARCE) становить --. За останні 24 години SCARCE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCARCE становить $ 0,03268383, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SCARCE змінився на -- за останню годину, +1,37% за 24 години та на +6,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо this coin is scarce (SCARCE)

Поточна ринкова капіталізація this coin is scarce — $ 9,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCARCE — 9,94M, зі загальною пропозицією 9944423.880246. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,59K.

Історія ціни this coin is scarce (SCARCE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни this coin is scarce до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни this coin is scarce до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни this coin is scarce до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни this coin is scarce до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,37%
30 днів$ 0+2,95%
60 днів$ 0-1,84%
90 днів$ 0--

Що таке this coin is scarce (SCARCE)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни this coin is scarce (USD)

Скільки коштуватиме this coin is scarce (SCARCE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів this coin is scarce (SCARCE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо this coin is scarce.

Перегляньте прогноз ціни this coin is scarce вже зараз!

SCARCE до місцевих валют

Токеноміка this coin is scarce (SCARCE)

Розуміння токеноміки this coin is scarce (SCARCE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SCARCE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про this coin is scarce (SCARCE)

Скільки сьогодні коштує this coin is scarce (SCARCE)?
Актуальна ціна SCARCE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SCARCE до USD?
Поточна ціна SCARCE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація this coin is scarce?
Ринкова капіталізація SCARCE — $ 9,59K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SCARCE?
Циркуляційна пропозиція SCARCE — 9,94M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SCARCE?
SCARCE досяг історичної максимальної ціни у 0,03268383 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SCARCE?
Історична мінімальна ціна SCARCE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SCARCE?
Актуальний обсяг торгівлі SCARCE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SCARCE цього року?
SCARCE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SCARCE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для this coin is scarce (SCARCE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

