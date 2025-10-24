Інформація щодо ціни this coin is scarce (SCARCE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03268383$ 0,03268383 $ 0,03268383 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,12%

Актуальна ціна this coin is scarce (SCARCE) становить --. За останні 24 години SCARCE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCARCE становить $ 0,03268383, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SCARCE змінився на -- за останню годину, +1,37% за 24 години та на +6,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо this coin is scarce (SCARCE)

Ринкова капіталізація $ 9,59K$ 9,59K $ 9,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,59K$ 9,59K $ 9,59K Циркуляційне постачання 9,94M 9,94M 9,94M Загальна пропозиція 9 944 423,880246 9 944 423,880246 9 944 423,880246

Поточна ринкова капіталізація this coin is scarce — $ 9,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCARCE — 9,94M, зі загальною пропозицією 9944423.880246. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,59K.