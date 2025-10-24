Інформація щодо ціни This Can Be Anything (IMAGINE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) -0,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,36%

Актуальна ціна This Can Be Anything (IMAGINE) становить --. За останні 24 години IMAGINE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IMAGINE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IMAGINE змінився на 0,00% за останню годину, -0,10% за 24 години та на +8,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо This Can Be Anything (IMAGINE)

Ринкова капіталізація $ 7,47K$ 7,47K $ 7,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,47K$ 7,47K $ 7,47K Циркуляційне постачання 999,24M 999,24M 999,24M Загальна пропозиція 999 238 829,117129 999 238 829,117129 999 238 829,117129

Поточна ринкова капіталізація This Can Be Anything — $ 7,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IMAGINE — 999,24M, зі загальною пропозицією 999238829.117129. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,47K.