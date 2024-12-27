Сьогоднішня ціна Thief Cat (NAMI)

Поточна ціна Thief Cat (NAMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.15K USD. Ціна NAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thief Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 848.78 USD

- зміна ціни Thief Cat протягом дня — -3.67%

- циркуляційна пропозиція – 951.41M USD

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