Ціна Thief Cat (NAMI)
Поточна ціна Thief Cat (NAMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.15K USD. Ціна NAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thief Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 848.78 USD
- зміна ціни Thief Cat протягом дня — -3.67%
- циркуляційна пропозиція – 951.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thief Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Thief Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Thief Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Thief Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.67%
|30 днів
|$ 0
|-64.08%
|60 днів
|$ 0
|-78.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Thief Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
-3.67%
-6.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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