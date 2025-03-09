Сьогоднішня ціна theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT)

Поточна ціна theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 60.87K USD. Ціна WAIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності theydontloveyoulikeiloveyou:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 301.27 USD

- зміна ціни theydontloveyoulikeiloveyou протягом дня — -7.14%

- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD

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