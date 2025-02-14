Ціна TheTrumpToken (GREAT)
Поточна ціна TheTrumpToken (GREAT) сьогодні становить 7.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GREAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TheTrumpToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.68K USD
- зміна ціни TheTrumpToken протягом дня — +0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TheTrumpToken до USD становила $ +0.01094631.
За останні 30 днів зміна ціни TheTrumpToken до USD становила $ +3.5079704000.
За останні 60 днів зміна ціни TheTrumpToken до USD становила $ +26.1725536600.
За останні 90 днів зміна ціни TheTrumpToken до USD становила $ -0.067551544944605.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01094631
|+0.15%
|30 днів
|$ +3.5079704000
|+46.90%
|60 днів
|$ +26.1725536600
|+349.90%
|90 днів
|$ -0.067551544944605
|-0.89%
Останній аналіз цін TheTrumpToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+0.15%
+2.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TheTrumpToken is a revolutionary political cryptocurrency designed to support Donald J. Trump’s reelection and conservative causes. With a fixed supply of 21 million tokens, it merges the principles of Bitcoin with Solana’s cutting-edge technology, ensuring rapid, secure transactions at low cost. Positioned as "America’s Cryptocurrency" and trading under the symbol “GREAT”, TheTrumpToken aims to engage a vast, politically active user base, including Trump supporters and the global conservative community. Offering scarcity-driven value, and a global decentralized political advocacy platform, it captures the enthusiasm of millions set to reshape the political funding landscape worldwide.
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