Ціна TheTopSpotOnline (SPOTT)
Поточна ціна TheTopSpotOnline (SPOTT) сьогодні становить 0.03588208 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPOTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TheTopSpotOnline:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.02K USD
- зміна ціни TheTopSpotOnline протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TheTopSpotOnline до USD становила $ -0.00032435631135148.
За останні 30 днів зміна ціни TheTopSpotOnline до USD становила $ +0.0010224598.
За останні 60 днів зміна ціни TheTopSpotOnline до USD становила $ +0.0052703742.
За останні 90 днів зміна ціни TheTopSpotOnline до USD становила $ +0.001357262089642094.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00032435631135148
|-0.89%
|30 днів
|$ +0.0010224598
|+2.85%
|60 днів
|$ +0.0052703742
|+14.69%
|90 днів
|$ +0.001357262089642094
|+3.93%
Останній аналіз цін TheTopSpotOnline: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-0.89%
+4.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SPOTT Token is designed as the main currency to be used on the site TheTopSpotOnline. There are 2 billion total SPOTT Tokens. A portion of those Tokens will be made available for use in the app itself.
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