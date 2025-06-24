Сьогоднішня ціна Thetanuts Finance (NUTS)

Поточна ціна Thetanuts Finance (NUTS) сьогодні становить 0,00157184 USD з ринковою капіталізацією $ 1,66M USD. Ціна NUTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thetanuts Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Thetanuts Finance протягом дня — +0,72%

- циркуляційна пропозиція – 1,06B USD

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