Ціна Thetanuts Finance (NUTS)
Поточна ціна Thetanuts Finance (NUTS) сьогодні становить 0,00157184 USD з ринковою капіталізацією $ 1,66M USD. Ціна NUTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thetanuts Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Thetanuts Finance протягом дня — +0,72%
- циркуляційна пропозиція – 1,06B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thetanuts Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Thetanuts Finance до USD становила $ -0,0001267035.
За останні 60 днів зміна ціни Thetanuts Finance до USD становила $ +0,0000006895.
За останні 90 днів зміна ціни Thetanuts Finance до USD становила $ -0,0001396897125784184.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,72%
|30 днів
|$ -0,0001267035
|-8,06%
|60 днів
|$ +0,0000006895
|+0,04%
|90 днів
|$ -0,0001396897125784184
|-8,16%
Останній аналіз цін Thetanuts Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,15%
+0,72%
-2,68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options.
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Розуміння токеноміки Thetanuts Finance (NUTS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NUTS зараз!
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€0,0013517824
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