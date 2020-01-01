Токеноміка ThetaDrop (TDROP) Дізнайтеся ключову інформацію про ThetaDrop (TDROP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ThetaDrop (TDROP) TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more. TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token. Офіційний вебсайт: https://thetadrop.com/ Купити TDROP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ThetaDrop (TDROP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ThetaDrop (TDROP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,27M $ 16,27M $ 16,27M Загальна пропозиція: $ 11,05B $ 11,05B $ 11,05B Циркуляційна пропозиція: $ 11,05B $ 11,05B $ 11,05B FDV (повністю розведена вартість): $ 16,27M $ 16,27M $ 16,27M Історичний максимум: $ 0,061086 $ 0,061086 $ 0,061086 Історичний мінімум: $ 0,00113699 $ 0,00113699 $ 0,00113699 Поточна ціна: $ 0,00147245 $ 0,00147245 $ 0,00147245 Дізнайтеся більше про ціну ThetaDrop (TDROP)

Токеноміка ThetaDrop (TDROP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ThetaDrop (TDROP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TDROP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TDROP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TDROP, досліджуйте ціну токена TDROP в реальному часі!

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