Сьогоднішня ціна Theta Network (THETA)

Поточна ціна Theta Network (THETA) сьогодні становить 2.19 USD з ринковою капіталізацією $ 2.20B USD. Ціна THETA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Theta Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.23M USD

- зміна ціни Theta Network протягом дня — +0.43%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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