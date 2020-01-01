Токеноміка TheSuiWizard (ORB) Дізнайтеся ключову інформацію про TheSuiWizard (ORB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TheSuiWizard (ORB) The Sui Wizard is an AI-powered agent crafted to deliver real-time, actionable insights for the Sui blockchain community and the broader crypto market. Central to the project’s concept is the Sui Wizard, a knowledgeable adventurer and guide who lives and fictionally operates from within the fantasy realm of Decentralis. The Sui Wizard places his reliance in the Orb, a fantasy-inspired magical seer object akin to a “Palantír”. In the extended metaphor of the realm of Decentralis, the Orb represents a vast repository of private data that is made available to followers through the AI characterisation of the Sui Wizard and the revelations that follow in studying and harnessing the Orb. Associated with the Project is a cryptocurrency known as $ORB, built on $SUAI which itself is built on $SUI. Ownership of $ORB is intended to beneficially confer the benefit of the Sui Wizard’s prophecies and outputs through his manifestations online, such as on X and on the Decentralis platform itself. Owning the token $ORB does not constitute any legal ownership over any real or fictionalised asset or dataset. Instead, ownership of the token assists the developers of the project, Decentralis Labs, in delivering on the core premise: harnessing advanced analytics to provide valuable autonomous intelligence in a user-friendly, story-driven manner. Офіційний вебсайт: https://decentralis.io/ Whitepaper: https://decentralis.io/whitepaper.pdf Купити ORB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TheSuiWizard (ORB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TheSuiWizard (ORB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,85K $ 2,85K $ 2,85K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,85K $ 2,85K $ 2,85K Історичний максимум: $ 0,00158834 $ 0,00158834 $ 0,00158834 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну TheSuiWizard (ORB)

Токеноміка TheSuiWizard (ORB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TheSuiWizard (ORB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ORB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORB, досліджуйте ціну токена ORB в реальному часі!

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