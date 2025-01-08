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Ціна TheStandard USD (USDS)

USD

Графік ціни TheStandard USD (USDS) в реальному часі

$1.002
$1.002$1.002
+0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна TheStandard USD (USDS)

Поточна ціна TheStandard USD (USDS) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TheStandard USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.82K USD
- зміна ціни TheStandard USD протягом дня — +0.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники TheStandard USD (USDS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TheStandard USD до USD становила $ +0.00576302.
За останні 30 днів зміна ціни TheStandard USD до USD становила $ +0.0053629044.
За останні 60 днів зміна ціни TheStandard USD до USD становила $ +0.0032509890.
За останні 90 днів зміна ціни TheStandard USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00576302+0.58%
30 днів$ +0.0053629044+0.54%
60 днів$ +0.0032509890+0.32%
90 днів$ 0--

Аналіз цін TheStandard USD (USDS)

Останній аналіз цін TheStandard USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.992789
$ 0.992789$ 0.992789

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

+0.05%

+0.58%

+0.12%

Ринкова інформація TheStandard USD (USDS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.82K
$ 18.82K$ 18.82K

0.00
0.00 0.00

Що таке TheStandard USD ( USDS)

TheStandard.io is a decentralized finance protocol focused on 0% interest borrowing and stablecoin issuance. USDs, a USD-pegged stablecoin, is central to the protocol, supported by an over-collateralization model with a minimum requirement of 110%. Users can maintain control of their assets while earning yield through V3 concentrated liquidity pools on decentralized exchanges. The platform's key features include multi-collateral vaults, dynamic NFTs representing vaults, and the ability to trade locked collateral without closing positions. These features aim to provide users with flexibility in managing their borrowing and collateral strategies. USDs' stability is maintained through a global borrowing limit and a robust liquidation mechanism designed to safeguard the system.

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Ресурс TheStandard USD (USDS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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