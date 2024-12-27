Сьогоднішня ціна TheStandard Token (TST)

Поточна ціна TheStandard Token (TST) сьогодні становить 0.00515681 USD з ринковою капіталізацією $ 662.68K USD. Ціна TST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TheStandard Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.74K USD

- зміна ціни TheStandard Token протягом дня — -9.21%

- циркуляційна пропозиція – 128.40M USD

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