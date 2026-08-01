Сьогоднішня ціна TheSpaceShibaInu

Поточна ціна TheSpaceShibaInu (ASTROID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASTROID до USD становить $ 0 за ASTROID.

TheSpaceShibaInu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 452, з циркуляційною пропозицією у 998,83M ASTROID. Протягом останніх 24 годин ASTROID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ASTROID змінився на -2,24% за останню годину та на -14,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TheSpaceShibaInu (ASTROID)

Ринкова капіталізація $ 30,45K$ 30,45K $ 30,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,45K$ 30,45K $ 30,45K Циркуляційне постачання 998,83M 998,83M 998,83M Загальна пропозиція 998 826 549,190594 998 826 549,190594 998 826 549,190594

Поточна ринкова капіталізація TheSpaceShibaInu — $ 30,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASTROID — 998,83M, зі загальною пропозицією 998826549.190594. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,45K.