Ціна TheSolanDAO (SDO)
Поточна ціна TheSolanDAO (SDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TheSolanDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.06 USD
- зміна ціни TheSolanDAO протягом дня — +0.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TheSolanDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TheSolanDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TheSolanDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TheSolanDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.95%
|30 днів
|$ 0
|-46.69%
|60 днів
|$ 0
|+18.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TheSolanDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.95%
+1.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TheSolanDAO is an Investment and Community First DAO on the Solana network. TheSolanDAO will: 1. Make investments, build credible Web3 projects/infrastructure and strengthen the community. 2. Acquire and invest in various on-chain and off-chain assets to maximize community treasury value . 3. Support emerging artists and NFT communities. 4. Provide Developer Grants to teams and individuals building for the Solana Ecosystem. 5. Compensate verified victims of scams. 6. Partner and support projects in the Solana ecosystem to reward and benefit $SDO Holders [Perks of the DAO]
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