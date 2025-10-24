Інформація щодо ціни thesis cat (QUANT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0,00289093 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,07%

Актуальна ціна thesis cat (QUANT) становить --. За останні 24 години QUANT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QUANT становить $ 0,00289093, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то QUANT змінився на -- за останню годину, +1,79% за 24 години та на -3,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо thesis cat (QUANT)

Ринкова капіталізація $ 20,02K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,02K Циркуляційне постачання 1000,00M Загальна пропозиція 999 998 023,0

Поточна ринкова капіталізація thesis cat — $ 20,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QUANT — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998023.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,02K.