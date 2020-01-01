Токеноміка Thesirion (TSO) Дізнайтеся ключову інформацію про Thesirion (TSO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Thesirion (TSO) Thesirion Creative Agency is a platform that develops creative solutions for all types of projects and business models, with a focus on design, art, and Web3 and blockchain technology. Launched in March 2025 by a multidisciplinary, global team, Thesirion operates on BaseChain. This infrastructure provides scalability, low transaction fees, and compatibility with many ecosystems and solutions, allowing Thesirion to offer efficient and cost-effective services to clients, developers, creators, and brands in the Web3 space. The agency specializes in various services tailored to the decentralized ecosystem. These include brand design, UI/UX for intuitive digital interfaces, AI-powered development, NFT creation for unique digital assets, decentralized application (DApp) development for blockchain-based solutions, and smart contract programming to ensure secure and functional operations. Thesirion employs a variety of technologies to support its offerings. It also leverages cutting-edge AI tools to optimize its capabilities, especially for creative and technical projects. Офіційний вебсайт: https://https//thesirion.io Whitepaper: https://thesirion-organization.gitbook.io/thesirion-creative-agency/thesirion-agency Купити TSO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Thesirion (TSO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Thesirion (TSO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 45,73K $ 45,73K $ 45,73K Загальна пропозиція: $ 326,75M $ 326,75M $ 326,75M Циркуляційна пропозиція: $ 274,47M $ 274,47M $ 274,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 54,44K $ 54,44K $ 54,44K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00016661 $ 0,00016661 $ 0,00016661 Дізнайтеся більше про ціну Thesirion (TSO)

Токеноміка Thesirion (TSO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Thesirion (TSO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TSO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TSO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TSO, досліджуйте ціну токена TSO в реальному часі!

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