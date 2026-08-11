Сьогоднішня ціна Theros

Поточна ціна Theros (THEROS) сьогодні становить $ 0,205799, зі зміною 1,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації THEROS до USD становить $ 0,205799 за THEROS.

Theros наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 812 759, з циркуляційною пропозицією у 71,98M THEROS. Протягом останніх 24 годин THEROS торгувався між $ 0,203977 (мінімум) та $ 0,208593 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,28505, тоді як історичний мінімум — $ 0,17378.

У короткостроковій динаміці THEROS змінився на -0,12% за останню годину та на +2,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,06K.

Ринкова інформація щодо Theros (THEROS)

Ринкова капіталізація $ 14,81M$ 14,81M $ 14,81M Обсяг (за 24 год) $ 3,06K$ 3,06K $ 3,06K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,82M$ 42,82M $ 42,82M Циркуляційне постачання 71,98M 71,98M 71,98M Загальна пропозиція 208 076 395,81461 208 076 395,81461 208 076 395,81461

Поточна ринкова капіталізація Theros — $ 14,81M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,06K. Циркуляційна пропозиція THEROS — 71,98M, зі загальною пропозицією 208076395.81461. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,82M.