Інформація щодо ціни Thermo Fisher xStock (TMOX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 549,4 $ 549,4 $ 549,4 Мін. за 24 год $ 549,45 $ 549,45 $ 549,45 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 549,4$ 549,4 $ 549,4 Макс. за 24 год $ 549,45$ 549,45 $ 549,45 Рекордний максимум $ 549,45$ 549,45 $ 549,45 Найнижча ціна $ 464,51$ 464,51 $ 464,51 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,62%

Актуальна ціна Thermo Fisher xStock (TMOX) становить $549,4. За останні 24 години TMOX торгувався між мінімумом у $ 549,4 і максимумом у $ 549,45, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TMOX становить $ 549,45, тоді як його історичний мінімум — $ 464,51.

Що стосується короткострокових результатів, то TMOX змінився на -- за останню годину, -0,00% за 24 години та на +6,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Thermo Fisher xStock (TMOX)

Ринкова капіталізація $ 179,30K$ 179,30K $ 179,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,69M$ 11,69M $ 11,69M Циркуляційне постачання 326,37 326,37 326,37 Загальна пропозиція 21 271,404323034 21 271,404323034 21 271,404323034

Поточна ринкова капіталізація Thermo Fisher xStock — $ 179,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TMOX — 326,37, зі загальною пропозицією 21271.404323034. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,69M.