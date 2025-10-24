Актуальна ціна There Will Be Signs сьогодні становить 0,00005146 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SIGNS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SIGNS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна There Will Be Signs сьогодні становить 0,00005146 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SIGNS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SIGNS на MEXC вже зараз.

Ціна There Will Be Signs (SIGNS)

Актуальна ціна 1 SIGNS до USD:

--
----
+4,00%1D
Графік ціни There Will Be Signs (SIGNS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:30:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни There Will Be Signs (SIGNS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00004953
$ 0,00004953$ 0,00004953
Мін. за 24 год
$ 0,00005204
$ 0,00005204$ 0,00005204
Макс. за 24 год

$ 0,00004953
$ 0,00004953$ 0,00004953

$ 0,00005204
$ 0,00005204$ 0,00005204

$ 0,00011292
$ 0,00011292$ 0,00011292

$ 0,0000472
$ 0,0000472$ 0,0000472

+0,03%

+3,85%

-1,68%

-1,68%

Актуальна ціна There Will Be Signs (SIGNS) становить $0,00005146. За останні 24 години SIGNS торгувався між мінімумом у $ 0,00004953 і максимумом у $ 0,00005204, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SIGNS становить $ 0,00011292, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000472.

Що стосується короткострокових результатів, то SIGNS змінився на +0,03% за останню годину, +3,85% за 24 години та на -1,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо There Will Be Signs (SIGNS)

$ 48,09K
$ 48,09K$ 48,09K

--
----

$ 49,63K
$ 49,63K$ 49,63K

935,00M
935,00M 935,00M

964 919 935,283183
964 919 935,283183 964 919 935,283183

Поточна ринкова капіталізація There Will Be Signs — $ 48,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SIGNS — 935,00M, зі загальною пропозицією 964919935.283183. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,63K.

Історія ціни There Will Be Signs (SIGNS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни There Will Be Signs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни There Will Be Signs до USD становила $ -0,0000060072.
За останні 60 днів зміна ціни There Will Be Signs до USD становила $ -0,0000192718.
За останні 90 днів зміна ціни There Will Be Signs до USD становила $ -0,00005396027343469735.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,85%
30 днів$ -0,0000060072-11,67%
60 днів$ -0,0000192718-37,45%
90 днів$ -0,00005396027343469735-51,18%

Що таке There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

Прогноз ціни There Will Be Signs (USD)

Скільки коштуватиме There Will Be Signs (SIGNS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів There Will Be Signs (SIGNS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо There Will Be Signs.

Перегляньте прогноз ціни There Will Be Signs вже зараз!

SIGNS до місцевих валют

Токеноміка There Will Be Signs (SIGNS)

Розуміння токеноміки There Will Be Signs (SIGNS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SIGNS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про There Will Be Signs (SIGNS)

Скільки сьогодні коштує There Will Be Signs (SIGNS)?
Актуальна ціна SIGNS у USD становить 0,00005146 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SIGNS до USD?
Поточна ціна SIGNS до USD — $ 0,00005146. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація There Will Be Signs?
Ринкова капіталізація SIGNS — $ 48,09K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SIGNS?
Циркуляційна пропозиція SIGNS — 935,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SIGNS?
SIGNS досяг історичної максимальної ціни у 0,00011292 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SIGNS?
Історична мінімальна ціна SIGNS становила 0,0000472 USD.
Який обсяг торгівлі SIGNS?
Актуальний обсяг торгівлі SIGNS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SIGNS цього року?
SIGNS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SIGNS для поглибленого аналізу.
