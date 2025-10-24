Інформація щодо ціни There Will Be Signs (SIGNS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00004953 - $ 0,00005204
Мін. за 24 год $ 0,00004953
Макс. за 24 год $ 0,00005204
Рекордний максимум $ 0,00011292
Найнижча ціна $ 0,0000472
Зміна ціни (за 1 год) +0,03%
Зміна ціни (1 дн.) +3,85%
Зміна ціни (за 7 дн.) -1,68%

Актуальна ціна There Will Be Signs (SIGNS) становить $0,00005146. За останні 24 години SIGNS торгувався між мінімумом у $ 0,00004953 і максимумом у $ 0,00005204, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SIGNS становить $ 0,00011292, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000472.

Що стосується короткострокових результатів, то SIGNS змінився на +0,03% за останню годину, +3,85% за 24 години та на -1,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо There Will Be Signs (SIGNS)

Ринкова капіталізація $ 48,09K
Обсяг (за 24 год) --
Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,63K
Циркуляційне постачання 935,00M
Загальна пропозиція 964 919 935,283183

Поточна ринкова капіталізація There Will Be Signs — $ 48,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SIGNS — 935,00M, зі загальною пропозицією 964919935.283183. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,63K.