Ціна Theos (THEOS)
Поточна ціна Theos (THEOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна THEOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Theos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.08 USD
- зміна ціни Theos протягом дня — -7.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін THEOS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни THEOS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Theos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Theos до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Theos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Theos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.20%
|30 днів
|$ 0
|-13.30%
|60 днів
|$ 0
|+22.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Theos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.20%
+6.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THEOS is a decentralized hybrid NFT marketplace that delivers smart contract infrastructure capable of fusing the securitization practice from traditional finance and AMM logic to ultimately arrive at market mechanisms for instant liquidity for NFTs.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 THEOS до AUD
A$--
|1 THEOS до GBP
￡--
|1 THEOS до EUR
€--
|1 THEOS до USD
$--
|1 THEOS до MYR
RM--
|1 THEOS до TRY
₺--
|1 THEOS до JPY
¥--
|1 THEOS до RUB
₽--
|1 THEOS до INR
₹--
|1 THEOS до IDR
Rp--
|1 THEOS до PHP
₱--
|1 THEOS до EGP
￡E.--
|1 THEOS до BRL
R$--
|1 THEOS до CAD
C$--
|1 THEOS до BDT
৳--
|1 THEOS до NGN
₦--
|1 THEOS до UAH
₴--
|1 THEOS до VES
Bs--
|1 THEOS до PKR
Rs--
|1 THEOS до KZT
₸--
|1 THEOS до THB
฿--
|1 THEOS до TWD
NT$--
|1 THEOS до CHF
Fr--
|1 THEOS до HKD
HK$--
|1 THEOS до MAD
.د.م--