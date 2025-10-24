Інформація щодо ціни Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,006 $ 1,006 $ 1,006 Мін. за 24 год $ 1,017 $ 1,017 $ 1,017 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,006$ 1,006 $ 1,006 Макс. за 24 год $ 1,017$ 1,017 $ 1,017 Рекордний максимум $ 1,11$ 1,11 $ 1,11 Найнижча ціна $ 0,906552$ 0,906552 $ 0,906552 Зміна ціни (за 1 год) +0,10% Зміна ціни (1 дн.) +0,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,08%

Актуальна ціна Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) становить $1,009. За останні 24 години THBILL торгувався між мінімумом у $ 1,006 і максимумом у $ 1,017, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум THBILL становить $ 1,11, тоді як його історичний мінімум — $ 0,906552.

Що стосується короткострокових результатів, то THBILL змінився на +0,10% за останню годину, +0,09% за 24 години та на +0,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Ринкова капіталізація $ 120,70M$ 120,70M $ 120,70M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 120,70M$ 120,70M $ 120,70M Циркуляційне постачання 119,61M 119,61M 119,61M Загальна пропозиція 119 611 216,10849 119 611 216,10849 119 611 216,10849

Поточна ринкова капіталізація Theo Short Duration US Treasury Fund — $ 120,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція THBILL — 119,61M, зі загальною пропозицією 119611216.10849. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 120,70M.