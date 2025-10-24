Актуальна ціна Theo Short Duration US Treasury Fund сьогодні становить 1,009 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни THBILL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни THBILL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Theo Short Duration US Treasury Fund сьогодні становить 1,009 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни THBILL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни THBILL на MEXC вже зараз.

Докладніше про THBILL

Інформація про ціну THBILL

Офіційний вебсайт THBILL

Токеноміка THBILL

Прогноз ціни THBILL

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Theo Short Duration US Treasury Fund

Ціна Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 THBILL до USD:

$1,008
$1,008$1,008
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:30:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,006
$ 1,006$ 1,006
Мін. за 24 год
$ 1,017
$ 1,017$ 1,017
Макс. за 24 год

$ 1,006
$ 1,006$ 1,006

$ 1,017
$ 1,017$ 1,017

$ 1,11
$ 1,11$ 1,11

$ 0,906552
$ 0,906552$ 0,906552

+0,10%

+0,09%

+0,08%

+0,08%

Актуальна ціна Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) становить $1,009. За останні 24 години THBILL торгувався між мінімумом у $ 1,006 і максимумом у $ 1,017, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум THBILL становить $ 1,11, тоді як його історичний мінімум — $ 0,906552.

Що стосується короткострокових результатів, то THBILL змінився на +0,10% за останню годину, +0,09% за 24 години та на +0,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

$ 120,70M
$ 120,70M$ 120,70M

--
----

$ 120,70M
$ 120,70M$ 120,70M

119,61M
119,61M 119,61M

119 611 216,10849
119 611 216,10849 119 611 216,10849

Поточна ринкова капіталізація Theo Short Duration US Treasury Fund — $ 120,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція THBILL — 119,61M, зі загальною пропозицією 119611216.10849. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 120,70M.

Історія ціни Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Theo Short Duration US Treasury Fund до USD становила $ +0,00086522.
За останні 30 днів зміна ціни Theo Short Duration US Treasury Fund до USD становила $ +0,0039209740.
За останні 60 днів зміна ціни Theo Short Duration US Treasury Fund до USD становила $ +0,0027139073.
За останні 90 днів зміна ціни Theo Short Duration US Treasury Fund до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00086522+0,09%
30 днів$ +0,0039209740+0,39%
60 днів$ +0,0027139073+0,27%
90 днів$ 0--

Що таке Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Theo Short Duration US Treasury Fund (USD)

Скільки коштуватиме Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Theo Short Duration US Treasury Fund.

Перегляньте прогноз ціни Theo Short Duration US Treasury Fund вже зараз!

THBILL до місцевих валют

Токеноміка Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Розуміння токеноміки Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена THBILL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Скільки сьогодні коштує Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)?
Актуальна ціна THBILL у USD становить 1,009 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна THBILL до USD?
Поточна ціна THBILL до USD — $ 1,009. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Theo Short Duration US Treasury Fund?
Ринкова капіталізація THBILL — $ 120,70M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція THBILL?
Циркуляційна пропозиція THBILL — 119,61M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) THBILL?
THBILL досяг історичної максимальної ціни у 1,11 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) THBILL?
Історична мінімальна ціна THBILL становила 0,906552 USD.
Який обсяг торгівлі THBILL?
Актуальний обсяг торгівлі THBILL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна THBILL цього року?
THBILL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни THBILL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:30:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 216,00
$111 216,00$111 216,00

+1,18%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 972,43
$3 972,43$3 972,43

+2,46%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16972
$0,16972$0,16972

+10,73%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,13
$193,13$193,13

+1,10%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,7627
$19,7627$19,7627

+28,17%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 972,43
$3 972,43$3 972,43

+2,46%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 216,00
$111 216,00$111 216,00

+1,18%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,13
$193,13$193,13

+1,10%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4424
$2,4424$2,4424

+1,39%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 134,18
$1 134,18$1 134,18

+0,37%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6207
$0,6207$0,6207

+520,70%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000818
$0,00000818$0,00000818

+359,55%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,64
$52,64$52,64

+113,63%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01915
$0,01915$0,01915

+91,50%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5686
$0,5686$0,5686

+89,53%