Ціна TheForce Trade (FOC)
Поточна ціна TheForce Trade (FOC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TheForce Trade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.48 USD
- зміна ціни TheForce Trade протягом дня — +4.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TheForce Trade до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TheForce Trade до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TheForce Trade до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TheForce Trade до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.90%
|30 днів
|$ 0
|-17.34%
|60 днів
|$ 0
|-20.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TheForce Trade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+4.90%
+6.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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