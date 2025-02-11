Ціна TheDonato Token (DON)
Поточна ціна TheDonato Token (DON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TheDonato Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.01K USD
- зміна ціни TheDonato Token протягом дня — -4.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TheDonato Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TheDonato Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TheDonato Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TheDonato Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.99%
|30 днів
|$ 0
|-57.04%
|60 днів
|$ 0
|-83.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TheDonato Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.76%
-4.99%
-24.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TheDonato Creator Token is the official Creator Token from the YouTuber 'TheDonato' who has over 40m subscribers. It's also the first Creator Token issued by XCAD Network
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