Інформація щодо ціни TheDip (THEDIP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,83%

Актуальна ціна TheDip (THEDIP) становить --. За останні 24 години THEDIP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум THEDIP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то THEDIP змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TheDip (THEDIP)

Ринкова капіталізація $ 12,04K$ 12,04K $ 12,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,04K$ 12,04K $ 12,04K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 998 330,178054 999 998 330,178054 999 998 330,178054

Поточна ринкова капіталізація TheDip — $ 12,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція THEDIP — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998330.178054. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,04K.