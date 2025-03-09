Сьогоднішня ціна TheCat (THECAT)

Поточна ціна TheCat (THECAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 382.65K USD. Ціна THECAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TheCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.99 USD

- зміна ціни TheCat протягом дня — -6.28%

- циркуляційна пропозиція – 790.41M USD

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