Ціна TheCat (THECAT)
Поточна ціна TheCat (THECAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 382.65K USD. Ціна THECAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TheCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.99 USD
- зміна ціни TheCat протягом дня — -6.28%
- циркуляційна пропозиція – 790.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TheCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TheCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TheCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TheCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.28%
|30 днів
|$ 0
|-28.15%
|60 днів
|$ 0
|-35.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TheCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-6.28%
-1.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all.
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