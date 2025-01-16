Ціна Theca (THECA)
Поточна ціна Theca (THECA) сьогодні становить 0.00058387 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна THECA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Theca:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.74 USD
- зміна ціни Theca протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Theca до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Theca до USD становила $ -0.0001726133.
За останні 60 днів зміна ціни Theca до USD становила $ -0.0001547943.
За останні 90 днів зміна ціни Theca до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001726133
|-29.56%
|60 днів
|$ -0.0001547943
|-26.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Theca: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Theca is the decentralized project that aims to spread knowledge, without geographical, linguistic or cultural limits. Theca is connecting the literary industry to the innovative world of blockchain. Theca will provide the community of authors, readers and publishers with an intermediary-free literary environment that will become the industry benchmark and will help authors with the attribution, distribution and monetization of their content stored in blockchain.
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