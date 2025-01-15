Сьогоднішня ціна The1 (THE1)

Поточна ціна The1 (THE1) сьогодні становить 0.00364191 USD з ринковою капіталізацією $ 3.64M USD. Ціна THE1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.30K USD

- зміна ціни The1 протягом дня — +25.19%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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