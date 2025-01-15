Ціна The1 (THE1)
Поточна ціна The1 (THE1) сьогодні становить 0.00364191 USD з ринковою капіталізацією $ 3.64M USD. Ціна THE1 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.30K USD
- зміна ціни The1 протягом дня — +25.19%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The1 до USD становила $ +0.00073273.
За останні 30 днів зміна ціни The1 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The1 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The1 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00073273
|+25.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.00%
+25.19%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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