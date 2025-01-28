Ціна The Year Of The Snake (2025)
Поточна ціна The Year Of The Snake (2025) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 779.45K USD. Ціна 2025 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Year Of The Snake:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43M USD
- зміна ціни The Year Of The Snake протягом дня — -30.68%
- циркуляційна пропозиція – 889.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Year Of The Snake до USD становила $ -0.000387631449075282.
За останні 30 днів зміна ціни The Year Of The Snake до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Year Of The Snake до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Year Of The Snake до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000387631449075282
|-30.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Year Of The Snake: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.80%
-30.68%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the Year of the Snake $2025, a token slithering its way into the Solana blockchain! Infused with the wisdom and elegance of the serpent, Year of Snake (蛇年) is more than just a cryptocurrency—it’s a celebration of Chinese tradition and the dynamic energy of $2025. In Chinese astrology, the Year of the Snake symbolizes wisdom, intuition, and strategic planning—qualities that align perfectly with success in the crypto market. This year is particularly auspicious for those who approach crypto investments with foresight and meticulous research, leveraging opportunities in decentralized finance (DeFi), tokenization, and innovative blockchain projects. The Snake's energy encourages you to HODL! 欢迎来到蛇年$2025！蛇象征着智慧、神秘与优雅，在中国文化中，蛇是一种 充满灵性的动物。 蛇年不仅仅是一个加密货币，它更是对中国文化传 统和$2025年活力的致敬与庆祝。
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