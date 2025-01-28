Сьогоднішня ціна The Year Of The Snake (2025)

Поточна ціна The Year Of The Snake (2025) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 779.45K USD. Ціна 2025 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Year Of The Snake:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43M USD

- зміна ціни The Year Of The Snake протягом дня — -30.68%

- циркуляційна пропозиція – 889.98M USD

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