Ціна THE WORD (TWD)
Поточна ціна THE WORD (TWD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TWD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності THE WORD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.74 USD
- зміна ціни THE WORD протягом дня — +0.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни THE WORD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни THE WORD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни THE WORD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни THE WORD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.72%
|30 днів
|$ 0
|-14.53%
|60 днів
|$ 0
|-3.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін THE WORD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.72%
-1.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Word Token $TWD is a community-driven BSC project providing unique read to earn opportunities for users, by utilizing Web 3 e-library and publishing platforms, staking opportunities for rewards, and social ecosystem for networking among community members
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