Інформація щодо ціни The Wizard of Buyback (WIZB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00113077$ 0.00113077 $ 0.00113077 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0.15% Зміна ціни (1 дн.) +1.73% Зміна ціни (за 7 дн.) +2.25% Зміна ціни (за 7 дн.) +2.25%

Актуальна ціна The Wizard of Buyback (WIZB) становить --. За останні 24 години WIZB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WIZB становить $ 0.00113077, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WIZB змінився на +0.15% за останню годину, +1.73% за 24 години та на +2.25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Wizard of Buyback (WIZB)

Ринкова капіталізація $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Циркуляційне постачання 999.54M 999.54M 999.54M Загальна пропозиція 999,535,065.191958 999,535,065.191958 999,535,065.191958

Поточна ринкова капіталізація The Wizard of Buyback — $ 9.65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WIZB — 999.54M, зі загальною пропозицією 999535065.191958. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9.65K.