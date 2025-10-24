Актуальна ціна The Wizard of Buyback сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WIZB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WIZB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна The Wizard of Buyback сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WIZB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WIZB на MEXC вже зараз.

Докладніше про WIZB

Інформація про ціну WIZB

Офіційний вебсайт WIZB

Токеноміка WIZB

Прогноз ціни WIZB

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип The Wizard of Buyback

Ціна The Wizard of Buyback (WIZB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WIZB до USD:

--
----
+1.70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Wizard of Buyback (WIZB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:23:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни The Wizard of Buyback (WIZB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113077
$ 0.00113077$ 0.00113077

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+1.73%

+2.25%

+2.25%

Актуальна ціна The Wizard of Buyback (WIZB) становить --. За останні 24 години WIZB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WIZB становить $ 0.00113077, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WIZB змінився на +0.15% за останню годину, +1.73% за 24 години та на +2.25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Wizard of Buyback (WIZB)

$ 9.65K
$ 9.65K$ 9.65K

--
----

$ 9.65K
$ 9.65K$ 9.65K

999.54M
999.54M 999.54M

999,535,065.191958
999,535,065.191958 999,535,065.191958

Поточна ринкова капіталізація The Wizard of Buyback — $ 9.65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WIZB — 999.54M, зі загальною пропозицією 999535065.191958. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9.65K.

Історія ціни The Wizard of Buyback (WIZB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Wizard of Buyback до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Wizard of Buyback до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Wizard of Buyback до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Wizard of Buyback до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1.73%
30 днів$ 0-43.44%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке The Wizard of Buyback (WIZB)

The first experimental stream token fully dedicated to buybacks.

Designed to throw gas to the fire...

No greedy devs, no rugs & no farming

Just good tokenomics and some magic.

90% Buyback 10% Fee

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс The Wizard of Buyback (WIZB)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни The Wizard of Buyback (USD)

Скільки коштуватиме The Wizard of Buyback (WIZB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів The Wizard of Buyback (WIZB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо The Wizard of Buyback.

Перегляньте прогноз ціни The Wizard of Buyback вже зараз!

WIZB до місцевих валют

Токеноміка The Wizard of Buyback (WIZB)

Розуміння токеноміки The Wizard of Buyback (WIZB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WIZB зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про The Wizard of Buyback (WIZB)

Скільки сьогодні коштує The Wizard of Buyback (WIZB)?
Актуальна ціна WIZB у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WIZB до USD?
Поточна ціна WIZB до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація The Wizard of Buyback?
Ринкова капіталізація WIZB — $ 9.65K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WIZB?
Циркуляційна пропозиція WIZB — 999.54M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WIZB?
WIZB досяг історичної максимальної ціни у 0.00113077 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WIZB?
Історична мінімальна ціна WIZB становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WIZB?
Актуальний обсяг торгівлі WIZB за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WIZB цього року?
WIZB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WIZB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:23:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Wizard of Buyback (WIZB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,976.34
$110,976.34$110,976.34

+0.96%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3,941.44
$3,941.44$3,941.44

+1.66%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0.16765
$0.16765$0.16765

+9.38%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192.52
$192.52$192.52

+0.78%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21.6720
$21.6720$21.6720

+40.55%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3,941.44
$3,941.44$3,941.44

+1.66%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,976.34
$110,976.34$110,976.34

+0.96%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192.52
$192.52$192.52

+0.78%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2.4439
$2.4439$2.4439

+1.45%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,124.68
$1,124.68$1,124.68

-0.46%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.0000000000000
$0.0000000000000$0.0000000000000

0.00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0.6251
$0.6251$0.6251

+525.10%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000772
$0.00000772$0.00000772

+333.70%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$53.32
$53.32$53.32

+116.39%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0.5797
$0.5797$0.5797

+93.23%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0.01912
$0.01912$0.01912

+91.20%